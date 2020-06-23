2020-06-23T16:47:44+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Toyota"

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
В Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Toyota"В Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Toyota"Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В субботу, 20 июня, на территории Суворовского района произошло ДТП, участниками которого стали «ВАЗ 21120» и «Toyota Land Cruiser».

Днем 20 июня в 13:30 на 10-ом километре автодороги «Черепеть-Доброе-Северо-Агеевск» 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21120», по предварительным данным, выехал на «встречку». Там, он совершил столкновение с иномаркой «Toyota Land Cruiser», за рулём которой находился 36-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм скончался водитель отечественного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области "Приора" устроила ДТП с "ВАЗом"
Многодетная тулячка из Богородицка попросила у губернатора коз и кур
В Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Toyota"
Для туляков из Богородицка обустроят велосипедную дорожку вблизи парка
Тулякам из Красного яра отремонтируют улицу Школьную к концу июля месяца
Житель Тульской области за продажу паленого алкоголя заплатит 2,7 млн рублей
В Тульской области троица пыталась совершить кражу лома черного металла
Туляк украл у соседки по подъезду два самоката
Устроивший стрельбу по полицейским и охотникам житель Тульской области отправится под суд
В Тульской области подтопило еще три приусадебных участка
В Туле ликвидируют подтопление на Красноармейском проспекте
В Тульской области в колонию пытались перебросить телефоны
В Туле депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за 2019 год
Дума приняла решение о передаче в аренду двух объектов культурного наследия