23 Июнь 2020 2020-06-23T16:47:44+03:00

В Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Toyota" Фото: Алексей ФОКИН

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В субботу, 20 июня, на территории Суворовского района произошло ДТП, участниками которого стали «ВАЗ 21120» и «Toyota Land Cruiser».

Днем 20 июня в 13:30 на 10-ом километре автодороги «Черепеть-Доброе-Северо-Агеевск» 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21120», по предварительным данным, выехал на «встречку». Там, он совершил столкновение с иномаркой «Toyota Land Cruiser», за рулём которой находился 36-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм скончался водитель отечественного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU