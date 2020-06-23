В Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Toyota"
Водитель отечественного автомобиля скончался на месте
В Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Toyota"Фото: Алексей ФОКИН
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В субботу, 20 июня, на территории Суворовского района произошло ДТП, участниками которого стали «ВАЗ 21120» и «Toyota Land Cruiser».
Днем 20 июня в 13:30 на 10-ом километре автодороги «Черепеть-Доброе-Северо-Агеевск» 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21120», по предварительным данным, выехал на «встречку». Там, он совершил столкновение с иномаркой «Toyota Land Cruiser», за рулём которой находился 36-летний мужчина.
В результате аварии от полученных травм скончался водитель отечественного авто.
ИСТОЧНИК KP.RU