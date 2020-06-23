Для туляков из Богородицка обустроят велосипедную дорожку вблизи парка

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:36:39+03:00

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Вчера, 22 июня, губернатор Тульской области рассмотрел обращение жительницы Богородицка по поводу организации велосипедного движения на набережной города.

Женщина попросила упорядочить движение велосипедистов на городской набережной, чтобы обезопасить движение пешеходов. Глава администрации Богородицка пообещал, что велосипедная дорожка стоит в проекте по благоустройству самой набережной. При этом данная полоса для велосипедистов будет располагаться с внешней стороны городского парка.

Так, часть запланированных работ по благоустройству набережной Богородицка выполнят в 2020 году, а полностью работы завершат в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU