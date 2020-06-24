24 Июнь 2020 2020-06-23T16:34:05+03:00

Единый государственный экзамен пройдет с 3 по 25 июля

Изменить размер текста: A A

В Тульской области ЕГЭ планируют сдать более 5,9 тысяч ребят. От участия в экзаменах отказались менее 8% выпускников.

Напомним, в этом году ЕГЭ предстоит сдавать только тем, кто планирует продолжить свое образование в вузе.

Единый государственный экзамен пройдет с 3 по 25 июля (основной период) и с 3 по 8 августа (дополнительный период).

В Тульской области будет открыто 46 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Все ППЭ оснащены металлодетекторами, средствами видеонаблюдения для организации онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU