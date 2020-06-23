2020-06-23T16:25:14+03:00
Общество

Тулякам из Красного яра отремонтируют улицу Школьную к концу июля месяца

Ремонтные работы были остановлены из-за сильных дождей
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тулякам из Красного яра отремонтируют улицу Школьную к концу июля месяцаТулякам из Красного яра отремонтируют улицу Школьную к концу июля месяцаФото: Алексей ФОКИН
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К губернатору Тульской области с жалобой обратился житель посёлка Красный Яр в Киреевском районе. Мужчина сообщил о плохом состоянии дороги по улице Школьной, которая ранее была заложена дорожными плитами, но месяц назад их убрали, а дорога стала непотребной.

Как пояснил глава региона, что на данной дороге был запланирован капитальный ремонт. Однако, подрядчик поспешил с разбором старого покрытия, не подготовившись к оперативному старту ремонтных работ. Сам ремонт дороги, как заявил министр по дорожному хозяйству, начался еще 20 мая, но из-за неблагоприятных погодных условий был остановлен.

До 28 июля ремонтные работы на данной дороге планируют завершить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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