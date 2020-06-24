В день Парада Победы в Туле ограничили парковку и движение транспорта

24 Июнь 2020 2020-06-23T16:09:54+03:00

Ряд из них будет действовать до 22:30

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24 июня в Туле введены ограничения движения, стоянки и парковки транспортных средств. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Ограничения введены в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ряд из них будет действовать до 22:30.

Список ограничений

Список ограничений

ИСТОЧНИК KP.RU