В день Парада Победы в Туле ограничили парковку и движение транспорта
Ряд из них будет действовать до 22:30
Фото: Алексей ФОКИН
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24 июня в Туле введены ограничения движения, стоянки и парковки транспортных средств. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.
Ограничения введены в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ряд из них будет действовать до 22:30.
Список ограничений
Список ограничений
ИСТОЧНИК KP.RU