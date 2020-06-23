В Тульской области подтопило еще три приусадебных участка
На месте подтопления находятся представители администрации и спасатели
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 июня в Веневе на ул. Бундурина после ливня подтопило низменный участок местности. Под водой оказались скрыты 3 приусадебных участка. Никто не пострадал.
На месте подтопления находятся представители администрации и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области. Ситуация находится на контроле.
Напомним, в Туле также подтопило 3 приусадебных участка.
ИСТОЧНИК KP.RU