В Тульской области подтопило еще три приусадебных участка

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:48:33+03:00

На месте подтопления находятся представители администрации и спасатели

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23 июня в Веневе на ул. Бундурина после ливня подтопило низменный участок местности. Под водой оказались скрыты 3 приусадебных участка. Никто не пострадал.

На месте подтопления находятся представители администрации и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области. Ситуация находится на контроле.

Напомним, в Туле также подтопило 3 приусадебных участка.

ИСТОЧНИК KP.RU