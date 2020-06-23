2020-06-23T15:48:33+03:00
Происшествия

В Тульской области подтопило еще три приусадебных участка

На месте подтопления находятся представители администрации и спасатели
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 июня в Веневе на ул. Бундурина после ливня подтопило низменный участок местности. Под водой оказались скрыты 3 приусадебных участка. Никто не пострадал.

На месте подтопления находятся представители администрации и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области. Ситуация находится на контроле.

Напомним, в Туле также подтопило 3 приусадебных участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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