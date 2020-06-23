В Туле ликвидируют подтопление на Красноармейском проспекте

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:11:39+03:00

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В Туле ликвидируют подтопление на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена. В работах задействованы оперативные службы города.

Подтопления затронули и ряд других улиц города. Напомним, они стали последствием сильных ливней. Дожди обрушились на Тулу еще ночью 23 июня и продолжались до полудня.

Дежурные службы города продолжат работать в усиленном режиме до окончания неблагоприятных погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU