В Туле ликвидируют подтопление на Красноармейском проспекте
В работах задействованы оперативные службы города
Фото: Мария ВЛАСОВА
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В Туле ликвидируют подтопление на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена. В работах задействованы оперативные службы города.
Подтопления затронули и ряд других улиц города. Напомним, они стали последствием сильных ливней. Дожди обрушились на Тулу еще ночью 23 июня и продолжались до полудня.
Дежурные службы города продолжат работать в усиленном режиме до окончания неблагоприятных погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU