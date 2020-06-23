В Тульской области в колонию пытались перебросить телефоны
29-летний житель Московской области пытался перебросить в Плавскую исправительную колонию №4 средства мобильной связи и комплектующие к ним.
Его задержали сотрудники учреждения на прилегающей 50-метровой полосе внешней запретной зоны. У мужчины нашли полиэтиленовый пакет с 5 свертками, обмотанными изоляционной лентой. В них находились 6 мобильных телефонов, 12 зарядных устройств, wi-fi роутер и 2 Ipod-плеера.
По словам жителя Московской области, посылка предназначалась для одного из осужденных, отбывающих там наказание.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Сотрудники оперативного отдела ИК-4 проводят служебную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU