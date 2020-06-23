В Тульской области 81-летняя велосипедистка угодила под колеса иномарки

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:05:00+03:00

Женщина, по предварительной информации, выехала на встречную полосу

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22 июня в 12.35 на 13 км дороги «Тула – Новомосковск – Сокольники – Березовка» в Донском произошло ДТП. 68-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Aveo» наехал на велосипедистку. 81-летняя женщина, по предварительной информации, выехала на встречную полосу.

В результате ДТП пострадала женщина-велосипедист, которая получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU