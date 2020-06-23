Карта распространения коронавируса в Тульской области на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
22 июня стало известно о 81 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2 422
Донской - 149
Алексинский район - 319
Арсеньевский район - 16
Белевский район - 66
Богородицкий район - 285
Веневский район - 175
Воловский район - 93
Дубенский район - 15
Ефремовский район - 378
Заокский район - 125
Каменский район - 31
Кимовский район - 131
Киреевский район - 350
Куркинский район - 37
р.п. Новогуровский - 20
Новомосковский район - 398
Одоевский район - 28
Плавский район - 89
Суворовский район - 35
Тепло-Огаревский район - 91
Узловский район - 264
Чернский район - 62
Щекинский район - 424
Ясногорский район - 137
ИСТОЧНИК KP.RU