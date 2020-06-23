2020-06-23T12:31:47+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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Карта распространения коронавируса в Тульской областиКарта распространения коронавируса в Тульской области
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22 июня стало известно о 81 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 2 422

Донской - 149

Алексинский район - 319

Арсеньевский район - 16

Белевский район - 66

Богородицкий район - 285

Веневский район - 175

Воловский район - 93

Дубенский район - 15

Ефремовский район - 378

Заокский район - 125

Каменский район - 31

Кимовский район - 131

Киреевский район - 350

Куркинский район - 37

р.п. Новогуровский - 20

Новомосковский район - 398

Одоевский район - 28

Плавский район - 89

Суворовский район - 35

Тепло-Огаревский район - 91

Узловский район - 264

Чернский район - 62

Щекинский район - 424

Ясногорский район - 137

ИСТОЧНИК KP.RU

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