2020-06-23T12:11:40+03:00
Происшествия

В Туле в ДТП с такси пострадали трое

По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Оксана БокареваФото: Оксана Бокарева
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22 июня в 23-20 на Щекинском шоссе в Туле произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле "Nissan Teаna" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Renault Duster" под управлением 53-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель "Renault" после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир "Renault", 44-летний мужчина, получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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