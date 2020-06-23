В Туле в ДТП с такси пострадали трое

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:11:40+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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22 июня в 23-20 на Щекинском шоссе в Туле произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле "Nissan Teаna" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Renault Duster" под управлением 53-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель "Renault" после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир "Renault", 44-летний мужчина, получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU