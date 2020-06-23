2020-06-23T10:36:19+03:00
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В тульском «Леруа Мерлен» не соблюдали санитарные требования

Возбуждено дело об административном правонарушении
Мария ВЛАСОВА
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В ООО «Леруа Мерлен Восток» не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. К таким выводам пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и прокуратурыЛенинского района.

При продаже строительных материалов были выявлены нарушения, касающиеся соблюдения социальной дистанции, контроля за дезинфекцией контактных поверхностей корзин и тележек, использования помещения сотрудниками при ухудшении состояния здоровья.

По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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