В тульском «Леруа Мерлен» не соблюдали санитарные требования
В ООО «Леруа Мерлен Восток» не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. К таким выводам пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и прокуратурыЛенинского района.
При продаже строительных материалов были выявлены нарушения, касающиеся соблюдения социальной дистанции, контроля за дезинфекцией контактных поверхностей корзин и тележек, использования помещения сотрудниками при ухудшении состояния здоровья.
По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.
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