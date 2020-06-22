2020-06-22T17:58:56+03:00
Общество

В Туле появилось граффити «Спасибо врачам!»

Автором граффити стал художник Дмитрий Языков
Поделиться:
Фото: vk.com/tularegion71Фото: vk.com/tularegion71
Изменить размер текста:

В Туле появилось граффити «Спасибо врачам!». Рисунок размещен на здании, расположенном на перекрестке улиц Октябрьской и Максима Горького.

Автором граффити стал художник Дмитрий Языков. Это не первый его рисунок в Туле. Художник расписал стены подземного перехода на ост. «Университет» по мотивам Отечественной войны 1812 года.

Масштабное граффити украшает ограждение оборонного предприятия. Также его авторству принадлежит портрет футболиста Вирджила Ван Дейка на ул. Болдина, 124.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24