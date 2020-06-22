22 Июнь 2020 2020-06-22T17:58:56+03:00

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В Туле появилось граффити «Спасибо врачам!». Рисунок размещен на здании, расположенном на перекрестке улиц Октябрьской и Максима Горького.

Автором граффити стал художник Дмитрий Языков. Это не первый его рисунок в Туле. Художник расписал стены подземного перехода на ост. «Университет» по мотивам Отечественной войны 1812 года.

Масштабное граффити украшает ограждение оборонного предприятия. Также его авторству принадлежит портрет футболиста Вирджила Ван Дейка на ул. Болдина, 124.

ИСТОЧНИК KP.RU