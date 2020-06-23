23 Июнь 2020 2020-06-22T17:46:48+03:00

В пешеходном переходе на проспекте Ленина в Туле восстанавливают патриотическое граффити Фото: материалы пресс-служб

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В Туле в подземном переходе на пересечении проспекта Ленина и ул. Станиславского начались восстановительные работы граффити картин, посвящённых Великой Отечественной войне.

Так, к реставрации рисунков художники приступили ещё в начале июня. Стены перехода очистили от загрязнений, надписей и остатков краски, а уже после приступили к восстановлению изображения.

Реставрационные работы планируют завершить уже на текущей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU