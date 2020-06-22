22 Июнь 2020 2020-06-22T17:46:55+03:00

Ранее они содержались в лабораториях зоопарка

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Капские вараны и злые щитоспинки обживают вольеры тульского экзотариума. Животные экспонируются впервые. Ранее они содержались в лабораториях зоопарка.

Для удобства варанов большой вольер оборудовали теплым и холодным углами, ветками деревьев и даже собственным бассейном.

Щитоспинки свое водное пространство делят со шлемоносными василисками. Кстати, сами василиски – хозяева территории – приняли новичков достаточно спокойно. Сотрудники экзотариума отмечают, что василиски своим мини-прудиком не пользуются, не конкурируют за еду и не охотятся друг на друга.

Кроме того, на свет появились очередные малыши:

-каролинские анолисы,

-гекконы Кюля и Токи,

-глазчатые хальциды,

-шестилинейчатые долгохвостки,

-шлемоносные василиски

ИСТОЧНИК KP.RU