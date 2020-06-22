Капские вараны и злые щитоспинки обживают вольеры тульского экзотариума
Капские вараны и злые щитоспинки обживают вольеры тульского экзотариума. Животные экспонируются впервые. Ранее они содержались в лабораториях зоопарка.
Для удобства варанов большой вольер оборудовали теплым и холодным углами, ветками деревьев и даже собственным бассейном.
Щитоспинки свое водное пространство делят со шлемоносными василисками. Кстати, сами василиски – хозяева территории – приняли новичков достаточно спокойно. Сотрудники экзотариума отмечают, что василиски своим мини-прудиком не пользуются, не конкурируют за еду и не охотятся друг на друга.
Кроме того, на свет появились очередные малыши:
-каролинские анолисы,
-гекконы Кюля и Токи,
-глазчатые хальциды,
-шестилинейчатые долгохвостки,
-шлемоносные василиски
ИСТОЧНИК KP.RU