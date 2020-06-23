Тульская молодежь приняла участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби

23 Июнь 2020 2020-06-22T17:18:39+03:00

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21 и 22 июня в Туле прошли мероприятия в честь Дня памяти и скорби. В организованных тематических активностях приняли участие и воспитанники молодёжных центров, которые почтили память погибших земляков в ВОВ.

Так тульская молодежь поучаствовала в возложении цветов к Вечному огню и зажгла свечи в Кремлевском сквере, на мемориальных комплексах «Защитникам неба Отечества» и «Памяти героев-энергетиков», на мемориале в пос. Ленинский и обелиске «Косогорцам, павшим в боях за Родину».

Не остались позади и жители Тулы. Так, жильцы дома №8 по ул. Бр. Жабровых выложили из свечей фигуру большой «Свечи Памяти». После выстраивания фигуры, фитили свежей были подожжены, а свеча памяти загорелась своим тёплым и ярким огнём.

ИСТОЧНИК KP.RU