2020-06-22T17:14:48+03:00
Происшествия

Двое туляков вернут деньги, полученные за фиктивную прописку мигрантов

Вознаграждение составляло от 2,5 до 3 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Двое туляков осуждены за фиктивную постановку на учет 13 иностранцев. Они не предоставили мигрантам жилое помещение для пребывания. Тем не менее, получили от них вознаграждение в размере от 2,5 до 3 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Центрального района направил в суд иск о взыскании в пользу РФ денег, полученных от незаконных сделок. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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