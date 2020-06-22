Двое туляков вернут деньги, полученные за фиктивную прописку мигрантов

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:14:48+03:00

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Двое туляков осуждены за фиктивную постановку на учет 13 иностранцев. Они не предоставили мигрантам жилое помещение для пребывания. Тем не менее, получили от них вознаграждение в размере от 2,5 до 3 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Центрального района направил в суд иск о взыскании в пользу РФ денег, полученных от незаконных сделок. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU