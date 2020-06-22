22 и 23 июня в Тульскую область придет гроза, сильный ветер и дождь
22 и 23 июня в Тульской области будет заметное ухудшение погодных условий. В связи с этим региональное МЧС ввело метеопредупреждение. По данным тульских синоптиков в указанный период ожидается гроза, сильный дождь, при грозе порывы ветра 12-17 м/с.
Тульские спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер осторожности и личной безопасности во время сложных погодных условий.
При грозе рекомендуется:
- по возможности не выходить из дома, закрывать окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключить радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
- не прятаться под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU