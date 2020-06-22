2020-06-22T17:10:42+03:00
Общество

22 и 23 июня в Тульскую область придет гроза, сильный ветер и дождь

В регионе объявлено метеопредупреждение
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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22 и 23 июня в Тульскую область придет гроза, сильный ветер и дождь22 и 23 июня в Тульскую область придет гроза, сильный ветер и дождьФото: Алексей ФОКИН
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22 и 23 июня в Тульской области будет заметное ухудшение погодных условий. В связи с этим региональное МЧС ввело метеопредупреждение. По данным тульских синоптиков в указанный период ожидается гроза, сильный дождь, при грозе порывы ветра 12-17 м/с.

Тульские спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер осторожности и личной безопасности во время сложных погодных условий.

При грозе рекомендуется:

- по возможности не выходить из дома, закрывать окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключить радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

- не прятаться под высокие деревья (особенно одинокие);

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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