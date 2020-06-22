Булочный вопрос: в Тульской области заработала "горячая" линия по выпечке и "кондитерке"
Региональный Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по консультированию жителей по вопросам хлебобулочных и кондитерских изделий. Так туляки смогут узнать о нормативах к обороту выпечки и сладостей, а также получат рекомендаций по выбору продуктов питания.
С 22 июня по 6 июля могут задать любой специалистам любой волнующий порос с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 18:00- понедельник -четверг; пятница - до 16:45.
Публикуем телефоны региональных отделений Роспотребнадзора:
Управление Роспотребнадзора по Тульской области (4872) 37-32-57, 37-40-75;
Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30; 4-09-07;
Ефремовский территориальный отдел (48741) 6-54-56; 6-10-11;
Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06;
Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.
ИСТОЧНИК KP.RU