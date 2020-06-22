Булочный вопрос: в Тульской области заработала "горячая" линия по выпечке и "кондитерке"

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:55:29+03:00

"Горячая линия" будет работать с 22 июня по 6 июля

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Региональный Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по консультированию жителей по вопросам хлебобулочных и кондитерских изделий. Так туляки смогут узнать о нормативах к обороту выпечки и сладостей, а также получат рекомендаций по выбору продуктов питания.

С 22 июня по 6 июля могут задать любой специалистам любой волнующий порос с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 18:00- понедельник -четверг; пятница - до 16:45.

Публикуем телефоны региональных отделений Роспотребнадзора:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области (4872) 37-32-57, 37-40-75;

Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30; 4-09-07;

Ефремовский территориальный отдел (48741) 6-54-56; 6-10-11;

Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06;

Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.

ИСТОЧНИК KP.RU