22 Июнь 2020 2020-06-22T16:57:58+03:00

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В Тульской области отменили летнюю кампанию в детских лагерях. Не состоятся 3 и 4 смены. Не будут работать пришкольные лагеря.

Альтернативой могут стать мероприятия в общественных пространствах города, парках. Будет рассмотрен вопрос об организации дополнительных кружков.

Впрочем, в оздоровительные учреждения Краснодарского края и Крыма юные туляки поехать смогут. Но только если на это дадут согласие родители и принимающая сторона, а также будут соблюдены требования.

Напомним, ранее проведение летней оздоровительной кампании было отложено до 15 июля. Однако Тульская область еще не перешла на второй этап снятия ограничений. Работа лагерей возможна только на третьем этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU