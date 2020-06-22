2020-06-22T16:46:45+03:00
Общество

23 июня в Туле и Шатске временно отключат воду

Публикуем список отключаемых домов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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23 июня в Туле и Шатске временно отключат воду23 июня в Туле и Шатске временно отключат водуФото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 23 июня, некоторым жителям Тулы перекроют на время холодную воду. Это будет связано с проведением ремонтно-профилактических работ.

Так, 23 июня с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Вильямса д. 46/3,

ул. Вильямса д. 46.

п. Шатск, ул. Менделеева, д. 1.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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