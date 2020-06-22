23 июня в Туле и Шатске временно отключат воду
Публикуем список отключаемых домов
23 июня в Туле и Шатске временно отключат водуФото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 23 июня, некоторым жителям Тулы перекроют на время холодную воду. Это будет связано с проведением ремонтно-профилактических работ.
Так, 23 июня с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:
ул. Вильямса д. 46/3,
ул. Вильямса д. 46.
п. Шатск, ул. Менделеева, д. 1.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU