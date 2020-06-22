23 июня десятки тульских домов останутся без электричества

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:44:11+03:00

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Завтра, 23 июня, по ряду тульских домов будет приостановлено электропитание. Это будет связано с проводимыми плановыми ремонтно-профилактические работами на объектах электроснабжения.

Так, 23 июня с 10:00 до 17:00 без тока в Туле останутся:

с 10-00 до 17.00

торговый киоск ООО "Тулаторг" - улица Марата, ост. Плеханова,

улица Циолковского, дома 36-56, 60-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.), 60-а, 61,

улица Шевченко, дома 21, 27-37, 43-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.), 58-а,

улица Железняка, дома 1-19 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а, 18,

улица Лазо, дома 1-12,

улица Котовского, дома 1-16,

улица Стальского, дома 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

улица Станиславского, дома 81, 83, 115,

улица Лескова, дома 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 2-г,

улица Щедрина, дома 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

улица 1-я Гостеевская, дома 1-10,

переулок Водоохранный, дом 15,

улица Водоохранная, дома 37-53, 40-а, 44-в,

улица 3-я Гостеевская, дома 1-5 (нечётн.), 4-8 (чётн.), 1-в,

улица Болдина, дома 112-а, 114-а, 110-а, 116, 108-а, 112-б, 121-141,

улица Белкина, дома 29, 29-а, 27-а, 27, 29-б, 31, 33, 35,

переулок Гражданский, дома 6, 8, 10,

переулок Танковый, дома 17, 19,

переулок Броневой, дома 14-22,

улица 9 Мая, дома 22, 20 к. 2, 20 к. 3,

улица Шухова, дома 6-а, 6-б, 2, 4, 4-а, 4-б,

улица Каракозова, дома 65, 66,

улица Шухова, дома 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14,

улица Каракозова, дома 65, 66,

улица Маяковского, дома 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,

улица Немцова, дом 10,

улица Кольцова, дома 1-а, 3-а,

улица Кольцова, дома 2-е, 19,

улица Н. Крупской, дома 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 14-а,

улица Водоохранная, дома 37-40 (чётн.), 40-а, 44-в, 45-53 (нечётн.),

улица 3-я Гостеевская, дома 1-5 (нечётн.), 1-в, 4-8 (чётн.),

улица Станиславского, дома 115,

улица Циолковского, дома 64-74 (чётн.), 81-87 (нечётн.);

улица 1-я Гостеевская, дома 1-10,

улица 2-я Гостеевская, дома 1-10,

улица 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 1-в, 1-8,

улица Станиславского, дома 105, 115

улица Шевченко, дома 67-81 (нечётн.), 70-90 (чётн.), 90-а,

улица С. Стальского, дома 7, 9,

улица Водоохранная, дома 43-а, 44-б, 44-а, 41-53, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б;

Мясново: улица Привокзальная, дома 6, 8, 10,

улица В. Студёнка, дома 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а,

улица Н. Студёнка, дома 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,

улица Громова, дома 69, 40,

переулок Привокзальный, дома 2-8 (чётн.), 9-а, 11-а, 3-11 (нечётн.),

переулок Кривой, дома 3-9 (нечётн.), 4, 4-а, 5-а, 7-а, 3-а, 3-б,

п. Горелки: улица Горельская, дома 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),

1-й Горельский проезд,

4-й Горельский проезд,

улица Энтузиастов, дома 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),

2-й горельский проезд, дома 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),

3-й Горельский проезд, дома 1-10,

5-й Горельский проезд, дома 6, 7,

п. Октябрьский: улица Щедрина, дома 6-40 (чётн.),

улица Чекалина, дома 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,

1-й проезд, дома 2, 3, 5, 6, 7,

2-й проезд, дома 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,

3-й проезд, дома 3, 5, 4-12 (чётн.).

С 11-00 до 16.00

улица Замочная, дома 105-б, 122,

улица Декабристов, дома 94, 54-76 (чётн.), 41-а, 41-51 (нечётн.),

улица Патронная, дома 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),

улица Марата, дом 156,

улица Кирова, дома 142, 32, 28, 30, 26 к. 1, 26 к. 2, 125.

Кроме того с 10.00 до 17.00:

- отключение электроснабжения для выполнения работ по перетяжке проводов в д. Раздолки, д. Долгое, д. Алексеевка.

ИСТОЧНИК KP.RU