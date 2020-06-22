23 июня десятки тульских домов останутся без электричества
Завтра, 23 июня, по ряду тульских домов будет приостановлено электропитание. Это будет связано с проводимыми плановыми ремонтно-профилактические работами на объектах электроснабжения.
Так, 23 июня с 10:00 до 17:00 без тока в Туле останутся:
с 10-00 до 17.00
торговый киоск ООО "Тулаторг" - улица Марата, ост. Плеханова,
улица Циолковского, дома 36-56, 60-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.), 60-а, 61,
улица Шевченко, дома 21, 27-37, 43-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.), 58-а,
улица Железняка, дома 1-19 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а, 18,
улица Лазо, дома 1-12,
улица Котовского, дома 1-16,
улица Стальского, дома 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
улица Станиславского, дома 81, 83, 115,
улица Лескова, дома 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 2-г,
улица Щедрина, дома 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
улица 1-я Гостеевская, дома 1-10,
переулок Водоохранный, дом 15,
улица Водоохранная, дома 37-53, 40-а, 44-в,
улица 3-я Гостеевская, дома 1-5 (нечётн.), 4-8 (чётн.), 1-в,
улица Болдина, дома 112-а, 114-а, 110-а, 116, 108-а, 112-б, 121-141,
улица Белкина, дома 29, 29-а, 27-а, 27, 29-б, 31, 33, 35,
переулок Гражданский, дома 6, 8, 10,
переулок Танковый, дома 17, 19,
переулок Броневой, дома 14-22,
улица 9 Мая, дома 22, 20 к. 2, 20 к. 3,
улица Шухова, дома 6-а, 6-б, 2, 4, 4-а, 4-б,
улица Каракозова, дома 65, 66,
улица Шухова, дома 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14,
улица Каракозова, дома 65, 66,
улица Маяковского, дома 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
улица Немцова, дом 10,
улица Кольцова, дома 1-а, 3-а,
улица Кольцова, дома 2-е, 19,
улица Н. Крупской, дома 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 14-а,
улица Водоохранная, дома 37-40 (чётн.), 40-а, 44-в, 45-53 (нечётн.),
улица 3-я Гостеевская, дома 1-5 (нечётн.), 1-в, 4-8 (чётн.),
улица Станиславского, дома 115,
улица Циолковского, дома 64-74 (чётн.), 81-87 (нечётн.);
улица 1-я Гостеевская, дома 1-10,
улица 2-я Гостеевская, дома 1-10,
улица 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 1-в, 1-8,
улица Станиславского, дома 105, 115
улица Шевченко, дома 67-81 (нечётн.), 70-90 (чётн.), 90-а,
улица С. Стальского, дома 7, 9,
улица Водоохранная, дома 43-а, 44-б, 44-а, 41-53, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б;
Мясново: улица Привокзальная, дома 6, 8, 10,
улица В. Студёнка, дома 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а,
улица Н. Студёнка, дома 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
улица Громова, дома 69, 40,
переулок Привокзальный, дома 2-8 (чётн.), 9-а, 11-а, 3-11 (нечётн.),
переулок Кривой, дома 3-9 (нечётн.), 4, 4-а, 5-а, 7-а, 3-а, 3-б,
п. Горелки: улица Горельская, дома 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
1-й Горельский проезд,
4-й Горельский проезд,
улица Энтузиастов, дома 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
2-й горельский проезд, дома 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
3-й Горельский проезд, дома 1-10,
5-й Горельский проезд, дома 6, 7,
п. Октябрьский: улица Щедрина, дома 6-40 (чётн.),
улица Чекалина, дома 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
1-й проезд, дома 2, 3, 5, 6, 7,
2-й проезд, дома 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,
3-й проезд, дома 3, 5, 4-12 (чётн.).
С 11-00 до 16.00
улица Замочная, дома 105-б, 122,
улица Декабристов, дома 94, 54-76 (чётн.), 41-а, 41-51 (нечётн.),
улица Патронная, дома 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
улица Марата, дом 156,
улица Кирова, дома 142, 32, 28, 30, 26 к. 1, 26 к. 2, 125.
Кроме того с 10.00 до 17.00:
- отключение электроснабжения для выполнения работ по перетяжке проводов в д. Раздолки, д. Долгое, д. Алексеевка.
ИСТОЧНИК KP.RU