Двое туляков избили до смерти девушку

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:41:22+03:00

Потерпевшая скончалась недалеко от д. Череуга Ясногорского района

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29-летнего и 26-летнего жителей Тулы обвиняют в убийстве. Сожитель и его знакомый возили девушку в багажнике легкового автомобиля по территории Ясногорского района, время от времени избивая ее.

Потерпевшая скончалась недалеко от д. Череуга Ясногорского района. Там злоумышленники причинили девушке несовместимые с жизнью травмы.

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU