Двое туляков избили до смерти девушку
Потерпевшая скончалась недалеко от д. Череуга Ясногорского района
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29-летнего и 26-летнего жителей Тулы обвиняют в убийстве. Сожитель и его знакомый возили девушку в багажнике легкового автомобиля по территории Ясногорского района, время от времени избивая ее.
Потерпевшая скончалась недалеко от д. Череуга Ясногорского района. Там злоумышленники причинили девушке несовместимые с жизнью травмы.
Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU