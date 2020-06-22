2020-06-22T16:40:50+03:00
Звезды

В Тульском кремле открылась выставка "Солдаты Победы"

туляки могут посмотреть экспонаты в дистанционном режиме
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульском кремле открылась выставка "Солдаты Победы"В Тульском кремле открылась выставка "Солдаты Победы"Фото: материалы пресс-служб
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Сегодня, 22 июня, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка «Солдаты Победы», которая посвящена 75-летию Великой Победы. При этом, в условиях ограничительных мер, жители региона могут свободно посмотреть экспонаты в онлайн-формате.

Виртуальная экскурсия рассказывает о прошедших через всю войну туляках - с осени 1941 года до мая 1945 года. В выставке присутствуют портреты туляков-героев, их вооружение и снаряжение, обмундирование солдатов Красной армии, редкие фотографии, документы и личные вещи солдат-победителей.

Выставку можно посмотреть в дистанционном формате на сайте музейного объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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