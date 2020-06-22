В Туле "Тульский Ночной дозор" проверил поведение подростков из неблагополучных семей

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:31:56+03:00

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Тульские правоохранители и сотрудники администрации проверили семьи, которые находятся в опасном социальном положении. Такой рейд по тульским домам назвали «Ночной дозор».

Также, в ходе рейда были обследованы места , которые славятся большим скоплением непослушных подростков. Посетили проверяющие и заброшенные здания, дворовые территории на улицах Серебровской, Макаренко, Седова, Одоевском шоссе и др. Так, в ходе рейда не было выявлено ни одного нарушения ни со стороны взрослых, ни со стороны подростков.

Также, с юными туляками провели профилактические беседы о о наркотиках, курении и их последствиях. Также, правоохранители напомнили о пользе здорового образа жизни среди молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU