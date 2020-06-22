В Тульской области проверили 41 дикий пляж
Отдыхающих предупреждают об опасности купания
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
С 19 по 21 июня сотрудники МЧС проинспектировали 41 место несанкционированного пляжного отдыха.
Отдыхающих предупреждают об опасности купания в таких местах и недопущении необдуманных поступков на воде, которые могут стоить жизни.
Особое внимание уделяется безопасному пляжному отдыху детей. Купание детей допустимо только под присмотром взрослых и в специально отведенных участках акватории.
В необорудованных местах купания устанавливают запрещающие аншлаги и оградительные ленты.
ИСТОЧНИК KP.RU