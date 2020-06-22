В Тульской области проверили 41 дикий пляж

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:26:03+03:00

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С 19 по 21 июня сотрудники МЧС проинспектировали 41 место несанкционированного пляжного отдыха.

Отдыхающих предупреждают об опасности купания в таких местах и недопущении необдуманных поступков на воде, которые могут стоить жизни.

Особое внимание уделяется безопасному пляжному отдыху детей. Купание детей допустимо только под присмотром взрослых и в специально отведенных участках акватории.

В необорудованных местах купания устанавливают запрещающие аншлаги и оградительные ленты.

ИСТОЧНИК KP.RU