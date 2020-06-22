В Туле восстанавливают граффити в подземном переходе
Работы по реставрации завершат на этой неделе
Фото: Администрация Тулы
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В Туле на пересечении пр. Ленина и ул. Станиславского восстанавливают граффити в подземном переходе. Рисунок посвящен Победе в Великой Отечественной войне.
Подрядчик приступил к работам в начале июня. Сначала стены очистили от загрязнений, надписей и остатков краски. После этого художник приступил к самому восстановлению рисунка.
Работы по реставрации граффити завершат на этой неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU