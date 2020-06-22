Карта распространения коронавируса в Тульской области на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
22 июня стало известно о 83 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2 391
Донской - 148
Алексинский район - 316
Арсеньевский район - 16
Белевский район - 66
Богородицкий район - 280
Веневский район - 172
Воловский район - 93
Дубенский район - 15
Ефремовский район - 369
Заокский район - 125
Каменский район - 29
Кимовский район - 123
Киреевский район - 338
Куркинский район - 37
р.п. Новогуровский - 20
Новомосковский район - 394
Одоевский район - 27
Плавский район - 89
Суворовский район - 35
Тепло-Огаревский район - 91
Узловский район - 262
Чернский район - 62
Щекинский район - 421
Ясногорский район - 137
ИСТОЧНИК KP.RU