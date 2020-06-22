2020-06-22T15:15:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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Карта распространения коронавируса в Тульской области на 22 июня 2020 годаКарта распространения коронавируса в Тульской области на 22 июня 2020 года
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22 июня стало известно о 83 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 2 391

Донской - 148

Алексинский район - 316

Арсеньевский район - 16

Белевский район - 66

Богородицкий район - 280

Веневский район - 172

Воловский район - 93

Дубенский район - 15

Ефремовский район - 369

Заокский район - 125

Каменский район - 29

Кимовский район - 123

Киреевский район - 338

Куркинский район - 37

р.п. Новогуровский - 20

Новомосковский район - 394

Одоевский район - 27

Плавский район - 89

Суворовский район - 35

Тепло-Огаревский район - 91

Узловский район - 262

Чернский район - 62

Щекинский район - 421

Ясногорский район - 137

ИСТОЧНИК KP.RU

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