Житель Тульской области угнал иномарку

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:51:02+03:00

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В Алексине от дома по улице Пахомова молодой человек угнал автомобиль «Дэу Нексия». Преступника задержали сотрудники ДПС.

Им оказался безработный 24-летний молодой человек, проживающий в районном центре. Задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU