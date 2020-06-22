Житель Тульской области угнал иномарку
По данному факту проводится процессуальная проверка
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В Алексине от дома по улице Пахомова молодой человек угнал автомобиль «Дэу Нексия». Преступника задержали сотрудники ДПС.
Им оказался безработный 24-летний молодой человек, проживающий в районном центре. Задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU