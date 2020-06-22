Двое туляков украли из супермаркета алкоголь
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Двое неизвестных в супермаркете на Красноармейском проспекте не дали охраннику им помешать и украли две бутылки алкоголя.
Сотрудники ППС по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимых 26-летнего и 25-летнего мужчин. Они доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемые заключены под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU