В Тульской области поймали за рулем 37 пьяных водителей
Таковы итоги рейдов сотрудников Госавтоинспекции
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области поймали за рулем 37 пьяных водителей. Таковы итоги рейдов сотрудников Госавтоинспекции региона с 19 по 21 июня.
15 человек привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Еще 17 отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 5 водителей ранее уже наказывались за подобные нарушения.
Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU