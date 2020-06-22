22 Июнь 2020 2020-06-22T14:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области поймали за рулем 37 пьяных водителей. Таковы итоги рейдов сотрудников Госавтоинспекции региона с 19 по 21 июня.

15 человек привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Еще 17 отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 5 водителей ранее уже наказывались за подобные нарушения.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU