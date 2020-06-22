В инфекционном госпитале Тульской области скончался врач
Анатолия Авдовенко не стало на 61 году жизни
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В инфекционном госпитале на 61 году жизни скончался заведующий отделением гнойной хирургии Новомосковской городской клинической больницы Анатолий Авдовенко.
Анатолий Леонидович прошел все ступени становления врача-хирурга от интерна до руководителя одного из самых крупных отделений. Анатолий Авдовенко активно занимался научной деятельностью. Является автором более 240 научных работ, монографий, патентов на изобретения.
ИСТОЧНИК KP.RU