В инфекционном госпитале Тульской области скончался врач

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:26:00+03:00

Анатолия Авдовенко не стало на 61 году жизни

Изменить размер текста: A A

В инфекционном госпитале на 61 году жизни скончался заведующий отделением гнойной хирургии Новомосковской городской клинической больницы Анатолий Авдовенко.

Анатолий Леонидович прошел все ступени становления врача-хирурга от интерна до руководителя одного из самых крупных отделений. Анатолий Авдовенко активно занимался научной деятельностью. Является автором более 240 научных работ, монографий, патентов на изобретения.

ИСТОЧНИК KP.RU