В Туле инспекторы ГАИ проверили свыше 250 автомобилей на правильную перевозку детей

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:42:56+03:00

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В минувшую пятницу. 19 июня, сотрудники Тульской Госавтоинспекции провели специальный рейд на дорогах города под названием «Детское кресло». Так полицейские выявляли родителей, которые не выполняют правила по безопасной перевозке детей в салоне автомобиля, либо же на другом транспортном средстве. Помимо этого, инспекторы проверили еще и правильность установки детских удерживающих средств и применение ремней безопасности.

Так, всего лишь за 18 июня, сотрудники ГАИ было выявлено свыше 15 фактов нарушений правил перевозки детей. В отношении всех неосторожных водителей были составлены административные протоколы и проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов в дальнейшем. Всего в ходе рейда было проверено свыше 250 транспортных средств, при это в большинстве из них нарушений по перевозке маленьких пассажиров допущено не было.

Однако, в проверке инспекторов ГАИ есть и приятные моменты — все юные пассажиры получили от полицейских в подарок тетради и раскраски, которые содержат красочные и понятные для детей правила ПДД,

ИСТОЧНИК KP.RU