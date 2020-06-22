22 июня несколько десятков домов в Туле остались без света
Сегодня, 22 июня, в Туле проходят плановые ремонтно-профилактические работы на объектах электроснабжения. В связи с этим несколько десятков тульских домов остались без электричества с 10:00 утра и до 17:00 по мск.
Публикуем список адресов, которые были обесточены 22 июня до 17:00:
с 10-00 до 17.00
улица Марата, дом 24,
кафе «Афанасий»,
магазин № 139,
торговый павильон- микрорынок Плехановский,
6-й проезд, дома 31-40,
4-й Речной проезд, дома 1-10,
3-й Речной проезд, дома 1-11,
улица Речная, дома 11-16,
12-й проезд, дома 10-19,
11-й проезд, дома 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.),
проезд Верхний,
улица Батищева, дома 2-14 (чётн.),
проезд Батищева, дома 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
проезд Нижний, дома 3, 4, 5, 8,
переулок Комбайновый, дома 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
улица Кутузова, дома 69-95 (нечётн.),
улица Нестерова, дома 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
улица Панфиловцев, дома 26, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.),
улица Краснодонцев, дома 38-59,
улица Белинского, дома 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
улица Краснодонцев, дома 28-38 (чётн.), 29-37 (нечётн.), 28-а, 28-б,
улица Нестерова, дома 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.),
переулок Городской, дома 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
улица Ак. Павлова, дома 55, 57,
улица Пархоменко, дома 47, 48,
улица Мезенцева, дом 25,
п. Михалково: улица Белоусова, дома 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 4-а, 6-а, 15-а,
улица Кольцова, дома 14-56 (чётн.), 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 46-а, 30-а,
п. Михалково: улица Белоусова, дома 34-50 (чётн.).
С 13-00 до 16.00
6-й проезд, дома 19-30,
8-й проезд, дом 27,
9-й проезд, дома 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
10-й проезд, дома 22-39.
Кроме того с 10.00 до 16.00:
- отключение электроснабжения для выполнения работ по замене дефектной опоры в д. Костомарово.
ИСТОЧНИК KP.RU