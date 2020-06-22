В Туле из зажженных свечей выложили «огненную картину войны»

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:36:37+03:00

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В Туле волонтеры из 10 тысяч зажженных свечей выложили картину, посвященную 16-летнему стахановцу Ивану Чернышову. Акция «Огненные картины войны» прошла в преддверии Дня памяти и скорби на площади Победы.

Также в ночь с 21 на 22 июня туляки выходили со свечами на балкон и зажигали фонарики мобильных телефонов в окнах своих домов. Акция прошла в память о воинах, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU