Главы городской администрации обратились к тулякам в честь Дня памяти и скорби

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:29:48+03:00

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Сегодня, 22 июня, туляки вспоминают павших воинов, граждан и земляков за Родину в году Великой Отечественной Войны. Так, сегодняшний день официально был назван Днем памяти и скорби.

К воспоминаниям о великих подвигах павших туляков присоединились и представители городской власти. Так, в честь Дня памяти и скорби к жителям Тулы обратились мэр города Тула Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев.

- Уважаемые туляки! Дорогие ветераны!

Все дальше в историю уходит трагический июнь 1941-го. Ровно 79 лет назад ранним утром без объявления войны немецкие войска напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей.

Время не в силах стереть из нашей памяти боль утрат. В городе-герое Туле, как и во всех уголках нашей Родины, нет ни одной семьи, ни одного дома, в котором бы ни хранили воспоминания о погибших родных и близких. Где не берегли бы как зеницу ока пожелтевшие семейные фотографии – наглядные свидетельства той героической эпохи.

В этот день мы чтим память тех, кто погиб на фронтах, был замучен в фашистских концлагерях, умер в тылу от голода и лишений, и отдаем дань благодарности тем, кто выстоял. Сегодня мы еще раз вспомним, что за всю историю человечества ни одна страна не ощутила на себе такой чудовищной тяжести потерь и лишений, какие довелось вынести России.

Дорогие ветераны! Вы – слава и совесть Отчизны! Вы отстояли нашу Родину и свободу. Искренне благодарим вас за стойкость, мужество и героизм в военные годы, самоотверженный труд в послевоенное время. Наш долг – окружить вас вниманием и заботой, навечно сохранить память о вашем великом подвиге.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой, - говорится в официальном обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU