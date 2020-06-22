Тульская прокуратура закрыла сайты по отмыванию преступных денег

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:21:50+03:00

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Тульские прокуроры вышли на проверку в интернет, где нашли два сайта, которые содержали информацию о способах отмывания доходов, добытых преступным путём. За такую информацию по закону положена уголовная ответственность.

В связи с этим сотрудники прокуратуры обратилась в суд с иском о признании информации на указанных сайтах запрещённой к распространению на территории всей страны. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

На данный момент доступ к сайтам ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU