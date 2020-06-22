Тульская прокуратура закрыла сайты по отмыванию преступных денег
суд помог в блокировке подозрительных сайтов
Тульская прокуратура закрыла сайты по отмыванию преступных денегФото: Алексей ФОКИН
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Тульские прокуроры вышли на проверку в интернет, где нашли два сайта, которые содержали информацию о способах отмывания доходов, добытых преступным путём. За такую информацию по закону положена уголовная ответственность.
В связи с этим сотрудники прокуратуры обратилась в суд с иском о признании информации на указанных сайтах запрещённой к распространению на территории всей страны. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.
На данный момент доступ к сайтам ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU