Губернатор Тульской области обратился к гражданам в День памяти и скорби

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:14:45+03:00

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Сегодня, 22 июня, туляки, неотделимо от граждан всей страны, вспоминают павших за Родину воинов и земляков в годы ВОВ. Этот день был назван Днём памяти и скорби.

Так, к жителям региона с официальной речью в честь данного события обратился и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители города-героя Тулы и Тульской области!

Сегодня граждане нашей страны вспоминают одно из самых трагических событий в ее истории – начало Великой Отечественной войны.

79 лет назад Советский Союз был вероломно атакован фашистскими захватчиками. Четыре года суровых испытаний и тяжелейших сражений за каждую пядь родной земли стоили нашему народу миллионов жизней, десятков тысяч разрушенных городов и деревень.

В этот день, 22 июня, мы вспоминаем всех, кто принял на себя страшный удар военных лет, кто бился насмерть на фронте и без сна и отдыха трудился в тылу. Склоняем головы в память о тех, кто погиб в бесчисленных боях, под бомбежками и артобстрелами, в концлагерях, на оккупированных территориях и в блокадном Ленинграде.

Великая Отечественная война стала жестокой проверкой единства, отваги и стойкости наших предков. И они героически прошли ее, преодолели невиданные тяготы и сокрушили врага.

Мы никогда не забудем их. Вечная слава народу-победителю!, - говорится в поздравительной речи губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU