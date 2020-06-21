21 Июнь 2020 2020-06-21T13:59:54+03:00

Почти на сутки в Туле перекроют движение на площади Победы Фото: Алексей ФОКИН

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Сегодня, 21 июня, в центре Тулы ограничат движение всех видов транспортных средств. Ограничения продлятся до обеда 22 июня. Об это сообщает администрация города.

Ограничения коснуться площади Победы и прилегающей к ней территории. На данном участке дороги будет невозможно движение и стоянка всех видов транспортных средств с 21 июня 22:00 и по 22 июня до 14:00.

Такие дорожные ограничения связаны с проведением репетиций ко Дню памяти и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU