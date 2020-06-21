21 июня по Тульской области объявлено метеопредупреждение
Сегодня, 21 июня, в ближайшие 1-3 часа и до самого вечера на территории Тульской области будет наблюдаться местами сильный кратковременный дождь, гроз с усилением ветра в 12-17 м/с.Об этом сообщает региональное МЧС.
Спасатели напоминают тулякам о необходимости соблюдения правил личной безопасности при неблагоприятной погоде.
При грозе рекомендуется:
- по возможности не выходить из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключить радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
При нахождении на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
При порывистом ветре советуется:
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
ИСТОЧНИК KP.RU