2020-06-21T13:52:58+03:00
Происшествия

21 июня по Тульской области объявлено метеопредупреждение

Погодные условия испортятся в ближайшие 1-3 часа
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Сегодня, 21 июня, в ближайшие 1-3 часа и до самого вечера на территории Тульской области будет наблюдаться местами сильный кратковременный дождь, гроз с усилением ветра в 12-17 м/с.Об этом сообщает региональное МЧС.

Спасатели напоминают тулякам о необходимости соблюдения правил личной безопасности при неблагоприятной погоде.

При грозе рекомендуется:

- по возможности не выходить из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключить радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

При нахождении на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре советуется:

- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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