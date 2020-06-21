В Туле в заброшенном доме на улице Пушкина нашли труп мужчины

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:35:29+03:00

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Сегодня, 21 июня, в одном из заброшенных домов по улице Пушкинской в Туле был обнаружен труп мужчины. Тело нашли местные жители после чего сообщили о своей шокирующей находке в скорую помощь.

Дело взяли под контроль тульские следователи. Сейчас устанавливается личность умершего и причина его смерти устанавливаются. Будет проведена медицинская экспертиза.

По итогам проверки следственный комитет примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU