В Туле в заброшенном доме на улице Пушкина нашли труп мужчины
Тело было обнаружено местными жителями
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Сегодня, 21 июня, в одном из заброшенных домов по улице Пушкинской в Туле был обнаружен труп мужчины. Тело нашли местные жители после чего сообщили о своей шокирующей находке в скорую помощь.
Дело взяли под контроль тульские следователи. Сейчас устанавливается личность умершего и причина его смерти устанавливаются. Будет проведена медицинская экспертиза.
По итогам проверки следственный комитет примет процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU