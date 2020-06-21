2020-06-21T13:22:01+03:00
Спорт

Первое поражение: тульский "Арсенал" проиграл московскому "Спартаку" в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу "Спартака"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Первое поражение: тульский "Арсенал" проиграл московскому "Спартаку" в домашнем матчеПервое поражение: тульский "Арсенал" проиграл московскому "Спартаку" в домашнем матчеФото: материалы пресс-служб
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20 июня в Туле снова открылось время большого футбола. Так, после трехмесячного перерыва из-за коронавируса прошел первый встреча команды тульского ”Арсенала” со столичным “Спартаком”. Однако, матч закончился не в пользу “оружейников”. Со счетом 2:3 одержала победу команда московских футболистов.

На протяжение всего матча “Арсенал” не мог догнать по счету “Спартак”. И лишь в последние 6 минут “оружейники” смогли забить два гола. Так, мячи в ворота “запустили” нападающий Евгений Луценко и полузащитник Даниил Лесовой. Завершив 10 встречу между командами их общий счет сравнялся на 5:5 в победную копилку каждого клуба.

При этом футболистов “Арсенала” на протяжении всего матча поддерживали тульские болельщики, которые растянули на трибунах баннеры с надписями «Наша вакцина – «Арсенал» и «Больны только футболом». При этом размещение и пропуск всех гостей матча проходил строго по правилам и рекомендациям Роспотребнадзора . Все находились на трибунах в масках и перчатках, при этом заполняемость трибун составила всего 10%, фан-зона была пустой, а на входе стоял контроль температуры зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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