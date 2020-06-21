В пруду Центрального парка утонул 15-летний туляк

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:06:35+03:00

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20 июня в Туле на территории пляжа Центрального парка им.П.П.Белоусова произошел несчастный случай. В пруду утонул 15-летний житель города.

К дежурным спасателям-матросам обратились друзья погибшего. Подростки сообщили, что отдыхали на территории пляжа, а их товарищ прыгал заходил в водоем и прыгал в воду с пристани, однако, после последнего захода они не могли его найти на протяжении 15-20 минут. Есть информация, что подросток плохо умел плавать. Водолазы отправились на дно пруда и нашли там тело утонувшего парня.

Администрация Центрального парка выражает соболезнования родственникам и друзьям погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU