В пруду Центрального парка утонул 15-летний туляк
20 июня в Туле на территории пляжа Центрального парка им.П.П.Белоусова произошел несчастный случай. В пруду утонул 15-летний житель города.
К дежурным спасателям-матросам обратились друзья погибшего. Подростки сообщили, что отдыхали на территории пляжа, а их товарищ прыгал заходил в водоем и прыгал в воду с пристани, однако, после последнего захода они не могли его найти на протяжении 15-20 минут. Есть информация, что подросток плохо умел плавать. Водолазы отправились на дно пруда и нашли там тело утонувшего парня.
Администрация Центрального парка выражает соболезнования родственникам и друзьям погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU