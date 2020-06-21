Тульских медиков с Днем медработника поздравил губернатор региона

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

21 июня “солдаты в белых халатах” отмечают свой праздник - День медработника. В настоящее время в условиях эпидемии коронавируса, врачи и медработники стоят на передовой и каждый день в усиленном режиме борются за жизни туляков.

В знак уважения жителей Тульской области с Днем медработника поздравил глава региона Алексей Дюмин.

- Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Каждый день вы оберегаете самое дорогое, что есть у каждого человека, – здоровье.

И сегодня находитесь на переднем краю обороны от коронавируса. В больницах, поликлиниках, на выездах и дежурствах вы работаете изо всех сил, рискуете своими жизнями ради спасения наших граждан.

Мы все бесконечно благодарны вам за самоотверженность, неравнодушие и верность долгу. За вашу отзывчивость и заботу, поддержку и искреннее участие.

За то, что, несмотря на опасность, вы продолжаете сражаться за здоровье и жизни людей. Это настоящий подвиг, достойный глубокого уважения.

Желаю вам душевных и физических сил, благополучия и самое главное – здоровья!, - говорится в официальном поздравлении.

ИСТОЧНИК KP.RU