21 июня в Туле будет пасмурно, тепло и без жары
Днем и вечером температура воздуха будет +23 градуса
21 июня в Туле будет пасмурно, тепло и без жарыФото: Алексей ФОКИН
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В воскресенье, 21 июня, погода в Тульской области будет теплая, однако пасмурная, но без осадков. В дневное время температура воздуха покажет +22...23 градуса, а вечером +17... +23 градуса.
Ветер будет умеренный северо-восточный со скоростью 5,0 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 744 мм.рт.ст.
Завтра же, 22 июня, днем температура воздуха прогреется до +22 градусов, небо будет облачным, но с прояснениями. Осадки же могут пойти ночью с 22 на 23 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU