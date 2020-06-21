21 Июнь 2020 2020-06-21T10:17:07+03:00

21 июня в Туле будет пасмурно, тепло и без жары Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 21 июня, погода в Тульской области будет теплая, однако пасмурная, но без осадков. В дневное время температура воздуха покажет +22...23 градуса, а вечером +17... +23 градуса.

Ветер будет умеренный северо-восточный со скоростью 5,0 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 744 мм.рт.ст.

Завтра же, 22 июня, днем температура воздуха прогреется до +22 градусов, небо будет облачным, но с прояснениями. Осадки же могут пойти ночью с 22 на 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU