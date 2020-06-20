Тульские следователи устанавливают причину трагического пожара в Ясногорском районе
В пожаре погиб 50-летний мужчина
Тульские следователи устанавливают причину трагического пожара в Ясногорском районеФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 20 июня, около 03:00 по мск в Ясногорском районе произошло ЧП - загорелся один из жилых домов. Пожар унес жизнь 50-летнего мужчины, тело которого нашли спасатели при тушении. Помимо этого огонь уничтожил еще и конюшню с хозяйственными постройками.
Сейчас за данное дело взялись районные следователи. Есть две версии произошедшего. Одна из них - это неосторожность при курении, вторая - неисправность проводки.
Точная причина произошедшего будет установлена экспертами.
ИСТОЧНИК KP.RU