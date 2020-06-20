Тульские следователи устанавливают причину трагического пожара в Ясногорском районе

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:42:35+03:00

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Сегодня, 20 июня, около 03:00 по мск в Ясногорском районе произошло ЧП - загорелся один из жилых домов. Пожар унес жизнь 50-летнего мужчины, тело которого нашли спасатели при тушении. Помимо этого огонь уничтожил еще и конюшню с хозяйственными постройками.

Сейчас за данное дело взялись районные следователи. Есть две версии произошедшего. Одна из них - это неосторожность при курении, вторая - неисправность проводки.

Точная причина произошедшего будет установлена экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU