2020-06-20T13:22:59+03:00
Происшествия

В Тульской области осудили 17-летнего подростка за ряд сексуальных преступлений

Подросток изнасиловал двух женщин и одну девочку
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области осудили 17-летнего подростка за ряд сексуальных преступленийВ Тульской области осудили 17-летнего подростка за ряд сексуальных преступленийФото: Алексей ФОКИН
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В Узловой районные следователи передали в суд все собранные доказательства по обвинению 17-летнего местного жителя в совершении ряда преступлени сексуального характера. Парень обвиняется в совершении насильственных действиях сексуального характера и в изнасиловании лица, не достигшего 12 лет.

Установлено, что 25 сентября 2019 года обвиняемых находился на ул. Звенягина в Узловой. Там он с применением насилия загнал одну из местных женщин в подъезд и после чего изнасиловал. Однако, потерпевшая начала кричать, что спугнуло насильника и он скрылся с места преступления.

После 27 сентября этого же года, находясь в местном спортивном комплексе, подросток утащил в тамбур еще одну женщину, там же он ее и изнасиловал. Однако, потерпевшая дала отпор, ударила насильника, после чего тот тут же скрылся.

Еще один случай произошел 5 июня 2019 года. Злоумышленник находился рядом с кварталом 50 лет Октября. Там он с применением физической силы изнасиловал девушку, которой не было даже 12 лет. Однако, девочка сопротивляться, а насильник опять скрылся с места происшествия.

Суд признал несовершеннолетнего узловского насильника виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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