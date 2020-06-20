2020-06-20T12:41:46+03:00
Общество

Туляков спасают от жары бесплатной питьевой водой

В жаркую погоду в Туле продолжается бесплатная раздача воды
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Туляков спасают от жары бесплатной питьевой водойТуляков спасают от жары бесплатной питьевой водойФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Сегодня, 20 июня, погода в в Туле ожидается жаркой. Днем температура воздуха достигнет около +30 градусов. Для облегчения жизни туляков, на улицах города каждый прохожий может получить стаканчик бесплатной питьевой воды.

Сегодня бесплатную воду будут раздавать с 10.00 утра до 19.00 по следующим адресам:

-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Советской;

-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;

-Тула, пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;

-Тула, ул. Октябрьская д. 95;

-Тула, ул. М. Горького, д.14;

-Тула, ул. Октябрьская, д.9;

-Тула, ул. Пузакова, д.5;

-Тула, ул. Смидович/9 Мая, д.5;

-Тула, ул. Фрунзе, д.5;

-Тула, ул. Кауля, д.45;

-Тула, ул. Н. Руднева, д.62.

-Тула, пересечение ул. Марата и ул. Ложевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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