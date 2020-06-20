20 июня в Туле за порядком следит Александр Корнеичев

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:34:05+03:00

Дежурный сотрудник администрации следит за порядком и спокойствием туляков

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На выходные дни, 29 и 21 июня, в Туле организовано дежурство дежурство сотрудников администрации города. Дежурные следят за порядком в городе и помогают тулякам решить все “горячие” вопросы.

Сегодня, 20 июня, на пост дежурного заступил Александр Корнеичев - начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU