2020-06-20T11:42:44+03:00
Общество

20 июня с 13:30 в Туле будет прекращена продажа алкоголя

Это будет связано с проведением матча "Арсенал" - "Спартак"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Сегодня, 20 июня, на Центральном стадионе пройдет первый матч в рамках РПЛ после перерыва из-за коронавируса. На поле встретятся тульский «Арсенал» и столичный «Спартак». Начало игры в 16.30.

В связи с этим, в областной столице будет ограничена продажа алкоголя. Так “сухой закон” коснется тех магазинов, которые располагаются менее, чем в 1000 метрах от стадиона “Арсенал”.

Продавать алкогольную продукцию перестанут за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча. Так, туляки не смогут приобрести алкоголь с 13.30 до 21.30 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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